مصر والكويت ترفضان التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية والخليج العربي

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حرصت كلاً من مصر والكويت على الرفض بشكل قاطع لجميع التدخلات الخارجية من الدول الأجنبية والغربية في شؤون الدول العربية والخليج العربي، من أجل ضمان الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية والبُعد عن التوترات السياسية.

وجاء ذلك على هامش الدورة رقم 56 ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، والذي حضره كلاً من وزير الخارجية المصرية إضافة إلى وزير الخارجية الكويتي يوم أمس الإثنين.

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ومن جانبه، أكد أحمد الحافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري كان حريصاً على تهنئة أحمد ناصر المحمد الصباح على توليه منصب وزير الخارجية الكويتي.

وأشار أيضاً إلى أن العلاقة بين مصر والكويت تُعتبر تاريخية ولها روابط عميقة للغاية على مدار السنوات الطويلة الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة المصرية والشعب المصري يُقدران دائماً الأمير الشيخ الأحمد الصباح بسبب دوره البارز في تعميق علاقات الأخوة بين البلدين.

وشدد أحمد الحافظ في حديثه على أن مصر مستعدة لاستضافة الدورة المقبلة من اللجنة الوزارية المشتركة، والتي من المقرر أن تُقام في شهر مارس المقبل من العام الحالي 2020.

وكان وزير الخارجية المصري إضافة إلى وزير الخارجية الكويتي قد أكد كلاً منهما على الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث أجمع الحكام العرب بصفة عامة على رفض المقترح الأمريكي من أجل نشر السلام بين فلسطين والكيان الصهيوني.

ورفض كلاهما أيضاً أي تدخل أجنبي في شؤون الدول العربية، وخاصة بعد الوضع السيء الذي وصلت له دولة سوريا في الوقت الحالي، إضافة إلى استمرار التوتر داخل دولة ليبيا، حيث يؤدي التدخل الأجنبي إلى زيادة الوضع سوءاً في المنطقة العربية.

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