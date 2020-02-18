وزارة الصحة تُطهر عقار الصينيين في الرحاب مجدداً خوفاً من فيروس كورونا

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لا تزال المخاوف مُسيطرة على وزارة الصحة والسكان بسبب احتمالية انتشار فيروس كورونا داخل مصر، نظراً لتواجد عقار خاص بالعمال الصينيين في مدينة الرحاب مما قد يجعله بمثابة المنبع لانتشار الفيروس بين المواطنين.

وقامت وزارة الصحة والسكان مؤخراً بالتعاون مع جهاز مدينة الرحاب بتطهير ذلك العقار رقم 6 ضمن المجموعة 105 في الحي الثاني في مدينة الرحاب، وذلك عبر استعمال الماء والصابون من أجل ضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

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ولم تكتفِ وزارة الصحة والسكان بذلك وحسب، بل قامت أيضاً بعملية تطهير جديدة اليوم الثلاثاء بالتعاون مرة أخرى مع جهاز مدينة الرحاب، حيث نشرت الصفحة الرسمية لأخبار سكان الرحاب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صوراً لحملة التطهير الجديدة.

واستعملت الوزارة أدوات وأجهزة خاصة من أجل تطهير العقار بعد الاستعانة بسيارات تابعة لمحافظة القاهرة، علماً بأن العمال الصينيين المتواجدين في العقار سبق وأن تم التأكد في وقت سابق من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

ويبقى السبب الرئيسي وراء استمرار عملية التطهير من طرف وزارة الصحة والسكان خوفاً من إصابة أحد العمال بالعدوى أثناء تواجده في موطنه الصين في الفترة الماضية قبل تفشي المرض بين الناس هناك.

يُذكر أن فيروس كورونا كان سبباً حتى هذه اللحظة في القضاء على حياة حوالي 2000 مواطن من كافة أنحاء العالم وفي مقدمتها دولة الصين بدون أدنى المنبع الرئيسي للفيروس القاتل، علماً بأن العالم بأكمله سجل حوالي 72 ألف حالة مصابة بالفيروس ولا تزال في مرحلة العلاج حتى الآن.

ومن المؤكد أن قدوم فصل الصيف سوف يُنهي هذه الأزمة، نظراً لأن درجة الحرارة العالية ستقتل الفيروس.

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