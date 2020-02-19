“مائل للبرودة نهارا”.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس في الأيام الـ3 المقبلة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم وغدا وبعد الغد (الأربعاء – الخميس – الجمعة)، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، اليوم، مشيرة إلى فرص سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيان عنها، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17 – 11، السواحل الشمالية 17 – 10، شمال الصعيد 19 – 9، جنوب الصعيد 23 -11.

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وقالت هيئة الأرصاد، بخصوص الطقس المتوقع يوم الخميس المقبل(غدا)، فإنه قد يكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، إلى جانب تواجد فرص سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17 – 11، السواحل الشمالية 17 – 10، شمال الصعيد 19- 8، جنوب الصعيد 23 -11.

أضافت بخصوص طقس الجمعة بعد الغد، فمن المحتمل أن يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون كائل للدفء نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، بينما من المقرر أن تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، 20 – 10، والسواحل الشمالية 19 – 9- جنوب سيناء 24-13، شمال الصعيد 21 -8، جنوب الصعيد 24 – 11.