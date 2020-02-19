“يهدف لمواجهة العشوائيات”.. الانتهاء من مشروع قانون البناء الموحد

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أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الانتهاء من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقـانون رقـم 119 لسـنة 2008 ، وستة مشروعات قوانين مقدمة من نواب المجلس، ومن أبرز بنوده الإزالة الفورية للمخالفات، وذلك بالعتاون مع ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة المقبلة، من أجل تبسيط الاجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، موضحة أن مشروع القانون، يسعى لإزالة كافة العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والذي كان يمثل عائقا في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، إلى جانب اضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية، خاصة بالمراكز المستويات التخطيطية.

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وأوضحت أن التعديلات تأتي في إطار منح سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى الواقعة خارج الحيز العمراني للاجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وتطبيق إلازالة الفورية، لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة، بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وهو الأمر الذي أسفر عن زيادة التعدي على الرقعة الزراعية، وجاء نص القانون على النحو التالي.