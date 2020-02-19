“الصحة” تعلن نتيجة تحليل أول اشتباه في كورونا بمصر: “سلبية”

Advertisements

قالت وزارة الصحة والسكان، إن نتائج تحليل حالة الشخص الأجنبي التي سجلت كأول شخص حامل لفيروس كورونا المستجد في مصر COVID 19 والتي أجريت له بعد 48 ساعة من عزله داخل الحجر الصحي في المستشفى المخصص لهه جاءت سلبية.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المتابع للحالة والفريق المشرف عليه من منظمة الصحة العالمية، أكدوا سلبية التحاليل للشخص، موضحا أنه أجريت له على مدار 3 أيام بواقع تحليلين في اليوم وكانت حصيلة التحالي الـ6 سلبية، مؤكدا أن حالة الشخص المشتبه فيه لا تزال مستقرة ولم تظهر عليه أي أعراض.

Advertisements

وأوضح الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المنظمة اتخذت كافة التدابير الاحترازية لمراقبة الحالة وفقا للإرشادات العلمية والفنية وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية.