النائب العام يصدر قرارا بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي

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أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام، استصدارة قرارا بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام حمل رقم 346 لسنة 2020، جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، والذي ينص على تولي الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، على أن يعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المختصين وفقًا للهيكل الإداري.

ومن المقرر أن تخطط الإدارة لإنشاء منظومة متكاملة بشأن التحول الرقمي لإنفاذ القانون من أجل لعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات من أجل تمكين النيابة العامة من إنفاذ القانون وتحدقيق العدالة ومحاربة الفساد، إلى جانب التواصل مع كافة الإدارات النيابية والإقليمية والدولية الحكومية وغيرها لضمان التمكين من تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.

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