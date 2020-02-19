وزير التموين: نبحث إضافة عناصر غذائية لـ”رغيف العيش” و”اليود” للزيت

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أكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين، على إجراء دراسة بشأن إضافة بعض العناصر الغذائية للقمح خلال عملية صناعة الخبز من أجل تحسين صحة المواطنين، على أن يكون ذلك دون زيادة في سعر “رغيف العيش”، موضحا أنه جاري العمل أيضا على بحث إضافة اليود لزيت الطعام التابع للمقررات التموينية.

وأضاف الوزير، في بيان عنه، أن عنصر الحديد كان يضاف إلى الدقيق سابقا وتم استخراج موافقة بذلك من مجلس النواب، من خلال منحة تقدر بنحو 8 ملايين دولار أمريكي، ولكن توقف ذلك بعد انتهاء المنحة، موضحا أن الوزارة تعمل على استعادة هندسة نظام صرف الخبز وفقا لمنظومة متكاملة، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 275 مليون رغيف يوميا.

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