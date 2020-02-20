“دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا”.. “الأرصاد” تعلن حال الطقس اليوم وغدا

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع ظهور الشبورة صباحًا، خلال يومي الخميس (اليوم)، والجمعة (غدًا)، مشيرة إلى أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، بينما تتكاثف الشبورة المائية صباحا، ويتكون الضباب على السواحب الشمالية حتى القاهرة.

وفيما يلي بيان طقس الخميس 20 فبراير:

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القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

وطقس الجمعة 21 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.