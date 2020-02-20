مصدر حكومي يوضح نقاط التوافق والاختلاف حول “سد النهضة”

Advertisements

قال مصدر حكومي مشارك في مفاوضات سد النهضة، إن اتفاقية سد النهضة سوف تصاغ من وجة نظر الجانب الأمريكي والبنك الدولي، موضحا أن النقاط الخلافية تم الاتفاق عليها من جانب ولا يزال بعض النقاط البسيطة عالقة ولكن بعد صياغة الاتفاقية من قبل الجانب الأمريكي سوف نبحثها ونوقع.

وأضاف المصدر، في تصريحات عنه، أننا سوف نناقش الجفاف الممتد خلال فترة الملئ والتشغيل على المدى الطويل في الظروف العادية ويوجد اتفاق على أجزاء عديدة منها ونبحث الخطوات القانونية، موضحا أن إثيوبيا سوف تلتزم خلال التشغيل الطويل بالأرقام التي تصل حاليًا لكن أثناء فترة الجفاف تلك النقطة الخلافية، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن حصتها.

Advertisements

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسمح إثيوبيا بمرور حوالي 40 مليارمتر ولكن الحصة الأصلية 49 مليارمتر، وهو ما يعني أن هناك مياه تمر لمصر ولكن ما نبحثه هو كيفية تخفيض الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، وما نسعى إليه هو الاتفاق على أن تخرج إثيوبيا منسوب مياه في حالة الجفاف لتستكمل حصة مصر الأصلية.

وتابع أن ما يبحث عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري، هو بعض النقاط القانونية التي لا تزال عالقة ولكن تم التوافق على الاتفاق في فترات التشغيل وإعادة الملئ بشكل عادل لمصر.