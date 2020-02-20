“حصيلتها مليار وتسعة وستون مليون”.. تفاصيل ضبط أكبر شبكة لغسيل الأموال عبر مكاتب البريد

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كشف قطاع البحث الجنائي في وزارة الداخلية، عن ضبط أكبر عملية لغسيل الأموال بقيادة تشكيل عصابي لتحويل الأموال على حسابات أشخاص متوفيين ومسافرين خارج البلاد وآخرين دون علمهم ولصالح شركات وهمية، من أجل إيداع أموال واستغلالها في أنشطة غير مشروعة مع حصولهم على نسبة، إضافة إلى تجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، والعمل على تضليل السلطات وإخفاء تلك الأموال للحيلولة بين رصدها أمنيا.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان عنها، اليوم، أنه بعد تتبع تلك الأموال وتحديد المبالغ المتعامل عليها والتي بلغت نحو مليار وتسعة وستون مليون جنيه، وبعد تقنين الإجراءات ألقت القوات على 6 موظفين من مكتب بريد مطروح قائمين على عمليات الإيداع والسحي من 10 حسابات بريدية في 4 محافظات لصالح 5 أشخاص مستفيدين من الأموال ومقيمين في ذات المحافظة، جاء ذلك على خلفية التحريات الأمنية، تم رصد عدد 3 موظفين في مكاتب برج العرب والمرج و9 أشخاص آخرين قائمين على عمليات الإيداع وتتغذى تلك الحسابات من 6 محافظات لصالح مستفيد في الإسكندرية، في إطار تغطية نشاط الإتجار في المخدرات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفظ على الأموال والممتلكات لكافة المتهمين التي جاءت من حصيلة المبالغ غير المشروعة وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة.

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