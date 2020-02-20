“مصر للطيران”: عودة الرحلات للصين “بشكل مقنن”

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قررت شركة مصر للطيران، إعادة رحلاتها إلى الصين، بشكل أسبوعي على أن يتضمن رحلة واحدة فقط، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 27 فبراير الجاري على أت تنطلق رحلة كل خميس، جاء ذلك عقب فترة من حظر الطيران إلى الصين في ظل الإجراءات الوقائية المقررة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان عنها، أن ذلك القرار جاء في ظل الطلب على السفر في الاتجاهين من القاهرة للصين والعكس، موضحة أنه من المقرر أن يكون خط سير الطائرة هو القاهرة بكين و جوانزو والعودة جوانزو وبكين إلى القاهرة، كما سوف يتم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير من أجل زيادة الرحلات إلى الصين وفقا للطلب.

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وكانت مصر علقت رحلاتها إلى الصين، في ظل إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد والذي أسفر عن مصرع آلاف الأشخاص.