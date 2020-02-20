مصر وبيلاروسيا تخططان لإنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات بدون طيار

Advertisements

قال فلاديمير أولاهوفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية في القاهرة، اليوم، إن مصر تخطط لإطلاق خط إنتاج مع بيلاروسيا بشأن تصنيع طائرات بدون طيار المعروفة باسم “درونز”.

وحسبما ذكر موقع sb.by البيلاروسي، أضاف أولاهوفيتش، في تصريحات صحفية، أنه تم توقيع الاتفاق خلال زيارة الرئيس البيلاروسي للقاهرة اليوم، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يسير العمل في خط الإنتاج بشكل سريع على أن يبدأ التصنيع خلال العام الجاري.

Advertisements

وأضاق أنه تم إجراء عدة اتصالات من أجل تعزيز التعاون المشترك سوف تشارك أكثر من 30 شركة بيلاروسية و أكثر من 120 شركة مصرية، خلال شركات مختلفة من الهندسة والبتروكيماويات إلي منتجات الغذاء و التقنيات الجديدة.