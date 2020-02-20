“رحيل وغياب”.. تغيرات جديدة في الأهلي والزمالك بعد قمة السوبر الأخيرة

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يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مباراة اليوم، على أرض ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية، من أجل التنافس على كأس السوبر المصري في نسخته 2018/2019، وذلك بعد نحو 5 أشهر فقط من الدورة الأخيرة في 20 سبتمبر الماضي في نسخة كأس السوبر 2017/2018، والتي انتهت بتتويج الأهلي بطلا للسوبر المصري بـ3 أهداف أمام هدفين على أرض ملعب برج العرب في الإسكندرية، ما يدفع الزمالك اليوم لانتزاع التتويج منه خاصة بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي أمام الترجي.

ويرصد التقرير التالي، أبرز التغيرات التي جرت في الناديين العريقين خلال الفترة الماضية:

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– رحيل ميتشو، حيث تواجد المدرب الصربي ميتشو قائد الجهاز الفني للزمالك، والذي حاز خلال تواجده الزمالك على بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بـ3 أهداف مقابل لا شيء.

– تتضمن تلك المباراة غياب العديد من نجوم الفريقين حيث سوف يغيب عن المشاركة اللاعب حمدي فتحي بسبب إصابته في غضروف الركبة، كما يغيب رمضان صبحي أيضا بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، كما رحل صلاح محسن على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لفريق سموحة، وسيغيب اللاعب التونسي حمدي النقاز بسبب رحيله دون الحصول على مستحقاته المتأخرة دون إذن، ويغيب محمود عبدالعزيز “زيزو” بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كما رحل اللاعب المغربي خالد بوطيب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

– كما سوف يشهد اللقاء ظهور محمود عبد المنعم طكهربا” في صفوف الأهلي قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بعد رحيله أيضا عن الزمالك الذي لعب فيه لمدة 4 سنوات، ويظهر المهاجم السنغالي أليو بادجي الذي تعاقد مع الأهلي مؤخرا بعد رحيله من صفوف رابيد فيينا النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفي ذات السياق من المتوقع استعانة الفريق الأبيض باللاعبين الناشئين أحمد عيد وحازم إمام خاصة بعد رحيل حمدي النقار.