أول طلب إحاطة من البرلمان بشأن قرار عودة الرحلات بين القاهرة والصين

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أعلنت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة بشأن قرار شركة مصر للطيران لعودة خطوط الطيران من القاهرة إلى الصين مرة أخرى، موضحة أن الصين تعاني من زيادة حالات فيروس كورونا “القاتل”ن وعودة حركة الطيران تضع مصر في خطر الإصابة.

واستندت النائبة في طلبها على قرارات الشركات الأخرى بشأن تقليص أو قطع كافة الرحلات عن الصين، في ظل استمرار تفشي الفيروس القاتل هناك والذي أسفر عن مصرع نحو ألفي شخص، وإصابة ما يقرب من 7500 آخرين.

وقالت النائبة، أنه في ظل حالة الطوارئ التي تواجهها الصين، عملت العديد من الدول على تعليق رحلات الطيران إليها ومنها، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها شركة” إير فرانس” الفرنسية، و”بريتيش إيرويز” البريطانية.

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وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن عودة حركة الطيران من وإلى الصين على أن تكون رحلة واحدة فقط أسبوعيا وذلك اعتبارا من يوم الخميس 27 فبراير الجاري على أت تنطلق رحلة كل خميس، جاء ذلك عقب فترة من حظر الطيران إلى الصين في ظل الإجراءات الوقائية المقررة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان عنها، أن ذلك القرار جاء في ظل الطلب على السفر في الاتجاهين من القاهرة للصين والعكس، موضحة أنه من المقرر أن يكون خط سير الطائرة هو القاهرة بكين و جوانزو والعودة جوانزو وبكين إلى القاهرة، كما سوف يتم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير من أجل زيادة الرحلات إلى الصين وفقا للطلب.