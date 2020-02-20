10 شروط وإجراءات للتقدم لقرعة الحج

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تبدأت وزارة الداخلية، في تلقي طلبات الحج بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1441هـ/2020م، على أن يكون ذلك بداية من السبت الموافق 22/2/2020م حتى الأحد الموافق 8/3/2020 في جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، على أن تتم إجراء القرعة العلنية عبر المنظومة الإلكترونية ويعلن عنها من خلال الشؤون الإدارية.

وقالت الوزارة، في بيان عنها، أن إجراءات قبول طلبات التقدم للحج ، فيجب مراعاة الشروط والإجراءات التالية:-

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– يتم تقديم الطلب بمعرفة المواطن نفسه إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو عبر الموقع الإلكتروني للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg)، وفي حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة.

– يرفق بنموذج طلب الحج صورة بطاقة الرقم القومي (السارية) بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومي بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

– يرفق مع طلب أداء الحج بيان الحالة الصحية للمتقدم تفصيلا ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة) ولا يحق للفائز بقرعة الحج المطالبة بأي تجهيزات طبية.

– يشترط أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وألا يقل سن الرجال منهم عن (25) عاماً ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 2/6/2020م الموافق 10شوال 1441هـ ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه ، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن لا يقل عمره عن 18 عاماً من تاريخ 2/6/2020م ، وتستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر (45) عاماً فأكثر .

وبالنسبة لطلب الحج الزوجي يكون المرافق (من سن يوم فأكثر) ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم) وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبي يُطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط وفى حالة عدم استطاعته ذلك يلغى الطلب كاملاً، وبالنسبة للمرافق الغير وجوبي تُلغى فرصة المرافق فقط، وفى حالة الإلغاء يتم التصعيد من الفائزين الاحتياطيين ، وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يُشترط استخراج جواز سفر منفصل له، وتحتسب التأشيرة الممنوحة له من حصة المديرية من التأشيرات كاملة التكاليف المقررة للحج وما اعتماده من خدمات.

– يعتبر تقديم طلب الحج من خلال الموقع الإلكتروني أو رقم تلقى الطلبات المشار إليهما، بمثابة إقرار من مقدمه باطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة.

– يشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال (حج القرعة – الشركات السياحية – الجمعيات الأهلية – الهيئات) أن يكون قد مضى على آخر حج له 5 سنوات هجرية كاملة.

– يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقا لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومي وبالنسبة لطلب الحج الزوجي فيتم تحديد جهة السفر وفقا لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومي وليس المرافق.

– تسدد تكاليف طلب الحج الورقي بمراكز وأقسام الشرطة أما بالـنسبـة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة ( بطاقة الائتمان – شبكة فوري) ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بعد سداد قيمته المالية.

– لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء لأحد الوالدين وليس العكس ممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة على أن ترسل المستندات المطلوبة للإدارة العامة للشئون الإدارية لاتخاذ اللازم وإدراج الطلب على منظومة الحج الموحدة.

– لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج.

البيانات المطلوبة للتقدم إلى الحج هي : الاسم كامل وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية، ورقمها المكون من 14 رقما، وإضافة رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.