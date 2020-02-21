الحكومة تنفي إلغاء دعم الخدمات الصحية للطفل الثالث بالأسرة

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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما يتردد بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية، لا أساس له من الصحة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، أن ما يقال بشأن حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية غير صحيح، وأنه لا مساس بدعم خدمات المواطنين.

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وناشدت وزارة الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر أي معلومة.