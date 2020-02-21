مصر تبدأ إجراءات طرح أول سندات حكومية دولية خضراء

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تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتكون مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تُصدر هذه السندات.

يأتي طرح السندات في إطار تنويع مصادر التمويل، وزيادة عدد المستثمرين في السوق المصرية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة في المنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

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وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اختيار 4 بنوك دولية وهي: “Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole”، من بين 17 عرضًا من أجل الترويج لهذه السندات الخضراء، وسيكون بنكا “HSBC،Credit Agricole”، “مستشار هيكلي للطرح”.

وقال معيط إن الوزارة أجرت مناقصة عالمية لاختيار مديري عمليات الطرح والمستشارين الهيكليين، وأن تلقى عددًا كبيرًا من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية، وذلك لطرح أول إصدارٍ حكومي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط؛ لتعزيز التصنيف البيئي لمصر.