طفلة صغيرة تتسبب في عدة حرائق في كفر الشيخ على سبيل اللهو !

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كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ عن المتسبب الرئيسي في الحرائق الهائلة التي شهدتها قرية الشراقوة 45 في الآونة الأخيرة.

وأكدت التحقيقات أن المتسبب الرئيسي في هذه الحرائق يتمثل في طفلة صغيرة السن بإحدى المدارس، بعدما اعترفت بارتكاب هذه الوقائع عن طريق استخدام قداحة مخبأة بصفة دائمة في حذائها.

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وأشارت أيضاً إلى أن الطفلة أوضحت للأجهزة الأمنية أن السبب وراء قيامها بتلك الأفعال السيئة هي رغبتها في الاستمتاع بمشاهدة رد فعل أهالي القرية الذين يتحدثون عن قوى غير طبيعية تتسبب في حرق منازلهم، أي أنها تُمارس هذه الأفعال على سبيل العبث واللهو فقط لا غير.

وشددت الأجهزة الأمنية على أن هذه الحرائق لم تشمل أي خسائر في الأرواح البشرية على الإطلاق، ولكن وفي الوقت ذاته تسببت في تدمير محتويات 9 منازل مختلفة في القرية إضافة إلى بعض حظائر المواشي وأيضاً بعض الحظائر الخاصة بتربية الطيور.

وأضافت أيضاً أن مدير إحدى المدارس المتواجدة في القرية أبلغ بدوره عن وقوع حريق في 3 حقائب مدرسية ل3 طالبات في فناء المدرسة دون أن يتعرفوا على المتسبب في ذلك الحريق، مما جعل الأجهزة تتوصل بالتالي إلى هوية تلك الطالبة صغيرة السن مما أدى إلى اعتراف الأخيرة مباشرة بشكل تلقائي.

ومن المقرر أن يتم تحويل ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ العقوبة اللازمة بحق هذه الطفلة وبالأخص عائلتها، نظراً إلى حجم الخسائر المادية التي تسببت فيها الطفلة لجميع المنازل التي اشتعلت فيها الحرائق، وهو الأمر الذي يحتاج عقاباً صارماً في نهاية المطاف بحسب ما تنص عليه القوانين.

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