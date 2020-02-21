سيطبق في مصر.. أتوبيسات نقل عام بسرعة المترو

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بدأت وزارة النقل والمواصلات محادثات مع شركة فولفو العالمية؛ من أجل تطبيق نظام الحافلات السريعة BRT، وهي تسير بسرعة مثل سرعة المترو والقطارات.

وزار المهندس كامل الوزير وزير الإنتاج الحربي مصانع “فولفو” في جوتنبرج بالسويد، وبحث عددا من المشروعات منها تطبيق نظام الحافلات السريعة BRT في مصر، لربط المدن الذكية.

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ونستعرض خلال ابتقرير الحالي أهم المعلومات عن نظام الحافلات السريعة BRT:

يعتمد نظام BRT على حافلات بسعة كبيرة تكون في مسارات مخصصة لها. تساوي سرعة الأوتوبيسات سرعة المترو والقطارات نفسها. عربات الأوتوبيسات السريعة تكون قابلة للزيادة. يكون نظام النقل مرنا يوفّر خدمة سريعة وآمنة. يحد من التلوث البيئي لأنه يعمل عن طريق الكهرباء. 160 مدينة في العالم تطبق هذا النظام بديلا للمترو. في عام 1974 كان استخدام نظام للحافلة سريعة التردد بالعالم في البرازيل.