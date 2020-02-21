الأرصاد الجوية تؤكد: طقس بارد غداً السبت مع سقوط أمطار على كافة أنحاء الجمهورية

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة عن توقعاتها لحالة الطقس التي سوف تشهدها البلاد يوم غداً السبت، نظراً إلى حدوث بعض التقلبات الجوية المفاجئة في بعض أنحاء الجمهورية وخاصة القاهرة الكبرى انطلاقاً من اليوم الجمعة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس يوم غداً السبت الموافق 22 فبراير 2020 سوف يكون بارد نهاراً على أن يكون شديد البرودة ليلاً، وذلك سواء في القاهرة الكبرى أو الوجه البحري إضافة إلى كافة السواحل الشرقية والغربية.

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وأشارت أيضاً إلى أن حالة الطقس سوف تكون دافئة نهاراً على أن تكون شديدة البرودة ليلاً، وذلك في مناطق شمال وجنوب الصعيد إضافة إلى جبال البحر الأحمر وأيضاً جنوب سيناء.

وشددت الأرصاد الجوية على أن القاهرة الكبرى مثلها مثل بقية المناطق الأخرى في كافة أنحاء الجمهورية سوف تعرف تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة، فيما ستكون حركة الرياح معتدلة نوعاً ما ولكن مع اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأضافت أيضاً أن ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر سوف تصل إلى مترين ونصف كحد أقصى، فيما سوف يصل معدل ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط إلى 3 أمتار كحد أقصى، على أن تكون حركة الرياح مضطربة وغير مستقرة.

وإليكم الآن بيان درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية يوم غداً السبت 22 فبراير 2020:

القاهرة الكبرى، 10 / 17.

شبين الكوم، 10 / 16.

طنطا، 9 / 16.

دمنهور، 10 / 17.

الإسكندرية، 11 / 17.

بلطيم، 10 / 17.

مرسى مطروح، 10 / 17.

السلوم، 8 / 15.

سيوة، 8 / 16.

بورسعيد، 12 / 18.

دمياط، 12 / 18.

الزقازيق، 10 / 19.

الإسماعيلية، 8 / 19.

السويس، 12 / 19.

العريش، 10 / 18.

رفح، 9 / 17.

رأس سدر، 9 / 21.

نخل، 3 / 19.

نويبع، 13 / 20.

طابا، 10 / 18.

كاترين، 1 / 14.

الطور، 10 / 19.

شرم الشيخ، 13 / 23.

الغردقة، 12 / 23.

مرسى علم، 13 / 23.

الفيوم، 8 / 18.

بني سويف، 8 / 19.

المنيا، 9 / 20.

أسيوط، 8 / 21.

سوهاج، 7 / 22.

قنا، 8 / 23.

الأقصر، 10 / 23.

أسوان، 13 / 23.

أبوسمبل، 12 / 22.

الوادي الجديد، 8 / 22.

شلاتين، 17 / 25.

أبو رماد، 16 / 24.

حلايب، 19 / 23.

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