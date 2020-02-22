اليوم..”جنايات القاهرة” تصدر حكمها على علاء وجمال مبارك في “التلاعب بالبورصة”

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم، حكمها على علاء وجمال مبارك و7 آخرين في قضية “التلاعب بالبورصة”، بعد أن قبلت غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد الفقي، في 20 سبتمبر الماضي، التظلم المقدم منهم مع 5 آخرين، بشأن قرار حبسهم كما أخلت سبيل كل منهم بكفالة قدرها 100 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال جميع المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد اتهامهم بالتربح مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بمخالفة للقانون، كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بشكل غير شرعي على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

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