قرارات عاجلة من “الكهرباء” لضبط المتلاعبين في العدادات

Advertisements

أكد مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم رصد تزايد كبير في معدلات سرقة التيار الكهربائي وهو ما أسفر عن إهدار كبير في معدلات فقد الطاقة، مضيفًا أن ذلك وضع شركات التوزيع في ورطة كبيرة، لكونها ملتزمة بسداد “كوتة شهرية” للشركة القابضة، مقابل ما تبيعه للمواطنين.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدر أوامره لرؤساء شركات التوزيع التسع بضرورة تشكيل حملات تفتيشة بشأن ضبط السارقين والمتلاعبين في العدادات مسبقة الدفع، إلى جانب ضبط بعض الفنيين في عدد من شركات الكهرباء، لقيامهم بتفريغ عدادات بعض المواطنين مقابل الحصول على مبلغ مالي شهريًا.

Advertisements

وأوضح أن رؤساء شركات التوزيع عقدوا اجتماعات مكثفة مع رؤساء القطاعات التجارية والشؤون الفنية بالشركات التابعة لهم، من أجل وضع آلية تستهدف التصدي لتلك الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا داهمًا على التزام الشركات بسداد مستحقاتها الشهرية والمبالغ التي عليها، وتوفير النفقات لتنفيذ الخطة الاستثمارية لكل شركة، باعتبار أن التحصيل هو العمود الفقري لشركات التوزبع.