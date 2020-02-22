مصدر يكشف تفاصيل إرجاء توقيع اتفاقية سد النهضة

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قال مصدر حكومي ضمن فريق التفاوض في أزمة سد النهضة، إنه تم إرجاء توقيع اتفاق سد النهضة من أجل البحث والتفاوض في بعض النقاط الخلافية بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي اللذان تعهدا بضياغة بنود الاتفاق، جاء ذلك بعد إعلان السودان أن مصر لم تطلب التنازل بجزء من حصتها لها، ولم يكن ذلك الطلب قيد المفاوضات من الأساس.

وأضاف المصدر، في تصريحات عنه، أننا سوف نناقش الجفاف الممتد خلال فترة الملئ والتشغيل على المدى الطويل في الظروف العادية ويوجد اتفاق على أجزاء عديدة منها ونبحث الخطوات القانونية، موضحا أن إثيوبيا سوف تلتزم خلال التشغيل الطويل بالأرقام التي تصل حاليًا لكن أثناء فترة الجفاف تلك النقطة الخلافية، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن حصتها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسمح إثيوبيا بمرور حوالي 40 مليارمتر ولكن الحصة الأصلية 49 مليارمتر، وهو ما يعني أن هناك مياه تمر لمصر ولكن ما نبحثه هو كيفية تخفيض الآثار السلبية لسد النهضة على مصر، وما نسعى إليه هو الاتفاق على أن تخرج إثيوبيا منسوب مياه في حالة الجفاف لتستكمل حصة مصر الأصلية.

وتابع أن ما يبحث عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري، هو بعض النقاط القانونية التي لا تزال عالقة ولكن تم التوافق على الاتفاق في فترات التشغيل وإعادة الملئ بشكل عادل لمصر.

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