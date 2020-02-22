11 مارس.. الحكم في منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهم

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بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب، ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش، ببراءة نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

أجلت المحكمة، إصدار الحكم في أمر منع 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة، من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق، لجلسة 11 مارس المقبل.

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وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه.