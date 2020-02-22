“شديد البرودة وأمطار متوسطة”.. “الأرصاد”: موجة برد شديدة لمدة 72 ساعة

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أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة من الطقس البارد تضرب البلاد لمدة 72 ساعة، موضحا أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لنحة 4 أو 5 درجات عن الطبيعي، حيث سجلت درجات الحرارة في القاهرة 18 درجة و17 درجة على السواحل الشمالية للبلاد، على أن تصل في بعض الأماكن 15 درجة.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أنه من المحتمل سقوط أمطار غزيرة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تصل إلى القاهرة متوسطة الشدة وضعيفة على مناطق من شمال الصعيد، وغزيرة في شمال سيناء.

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وأكد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم، مضيفا أن شهر واحد يتبقى في فصل الشتاء، ومن المتوقع حدوث موجات أخرى من التقلبات الجوية، لذلك يجب ألا ينخدع المواطنون في درجات الحرارة أثناء فترات سطوع الشمس، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر نشاط الرياح وتساقط الأمطار قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، ولكن البحر الأحمر مهيئ ووضعه مستقر.