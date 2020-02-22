وزارة البيئة تكشف نوعية الهواء وحجم الملوثات به حتى يوم الإثنين المقبل

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حرصت الإدارة المركزية لنوعية الهواء التابعة لوزارة البيئة على كشف نوعية الهواء وجودته في كافة أنحاء الجمهورية على مدار الأيام القليلة القادمة انطلاقاً من اليوم السبت وحتى يوم الإثنين المقبل.

ويتم الرمز عادة إلى نوعية الهواء بناءً على 3 ألوان مختلفة، حيث يُشير اللون الأخضر إلى أن مستوى تلوث الهواء منخفض للغاية، فيما يُشير اللون الأصفر إلى أن مستوى تلوث الهواء متوسط، بينما يُشير اللون الأحمر إلى أن مستوى تلوث الهواء مرتفع للغاية.

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وإليكم الآن نوعية الهواء التي كشفت عنها الإدارة المركزية التابعة لوزارة البيئة انطلاقاً من اليوم السبت وحتى يوم الإثنين القادم:

اليوم السبت 22 فبراير 2020، نسبة تلوث الهواء متوسطة على كافة أنحاء القاهرة الكبرى طيلة فترة النهار، على أن تكون نسبة التلوث مرتفعة مساء اليوم بسبب التهوية الحرجة، فيما يُعتبر الوضع هو ذاته سواء في مناطق الصعيد أو حتى الدلتا إضافة إلى السواحل الشمالية وأيضاً شمال وجنوب سيناء وأخيراً قناة السويس.

الأحد 23 فبراير 2020، نسبة تلوث الهواء متوسطة أيضاً في القاهرة الكبرى طيلة فترة النهار مع كثافة الشبورة المائية في صباح اليوم، بينما ترتفع نسبة التلوث في المساء على أن يكون الوضع مماثلاً تماماً في جميع أنحاء الجمهورية.

الإثنين 24 فبراير 2020، لا يختلف الوضع كثيراً في كافة أنحاء الجمهورية في يوم الإثنين عن كلاً من يومي السبت إضافة إلى الأحد، حيث ستكون نسبة التلوث في الهواء متوسطة طوال فترة النهار على أن يسوء الوضع أكثر مع حلول الليل، فيما يبقى الأمر الثابت والأهم يتمثل في الشبورة المائية في صباح اليوم والتي تؤثر نوعاً ما على حركة المرور.

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