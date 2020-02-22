حملات مكثفة في المنوفية لمنع انتشار إنفلونزا الطيور من جديد

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زادت المخاوف في الشارع المصري بصفة عامة وفي محافظة المنوفية بصفة خاصة طيلة الساعات الماضية، بعدما تم اكتشاف مجموعة من الطيور داخل إحدى المنازل مُصابة بمرض الإنفلونزا مما يُهدد بعودة فيروس إنفلونزا الطيور مرة أخرى إلى الشوارع المصرية.

وبناءً على ذلك، حرص الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية على طمأنة الشارع المصري بأكمله بعد اكتشاف هذه البؤرة المصابة بإنفلونزا الطيور في إحدى المنازل بالمحافظة.

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وأكد الدكتور السيد عوض خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أن مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية كلفت حملات التحصين الخاصة بضرورة متابعة حالة جميع الطيور في كافة قرى محافظة المنوفية.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الحملات المكثفة يكمن الهدف الرئيسي منها هو الكشف عن حالة أي طيور مُصابة بفيروس إنفلونزا الطيور، إضافة إلى محاولة الحد من انتشار ذلك الفيروس إلى بقية الطيور عن طريق تحصينها ضد المرض.

وشدد الدكتور السيد عوض في حديثه على أن حملات التحصين سوف تتم بصفة دورية طيلة الأيام القادمة، وذلك تحديداً في قرى سلامون بحري وقبلي إضافة إلى عشما في مركز الشهداء.

ومن المؤكد أن مصر لا تحتمل في الوقت الحالي ظهور أي فيروس سواء قديم أو حتى جديد داخل البلاد، وخاصة في ظل معاناة العالم بأكمله في الوقت الحالي من فيروس كورونا الذي ظهر في دولة الصين منذ شهر ديسمبر في العام الماضي 2019.

وسبق وأن حاربت مصر فيروس إنفلونزا الطيور في مرحلة سابقة وانتصرت عليه، قبل أن يظهر فيروس إنفلونزا الخنازير والذي تم القضاء عليه أيضاً بنجاح مبهر دون خسائر في الأرواح.

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