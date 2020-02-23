أمطار وأتربة.. 48 ساعة من الطقس السيئ تبدأ من اليوم

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار، خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما تنشط الرايح المحملة بالرمال والأتربة، وتشهد عدة مناطق سقوط أمطار.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان منها، أن طقس الأحد يشهد هبوبا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربي، كما يشهد طقس الاثنين، أمطارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والصعيد، كما تشهد المناطق المكشوفة نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة، وكذا مدن القناة وسيناء.

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وناشدت الأرصاد كل الجهات باتخاذ اللازم؛ للحد من آثار سوء الأحوال الجوبة.