“الإسكان” تعلن بدء حجز شقق “دار مصر” في 8 مدن جديدة

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أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، بدء الحجز الإلكتروني لشقق “دار مصر”، للدورين الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة، وسيكون التخصيص بالأسبقية.

وأكدت الوزارة أن الحجز سيكون لمن سدد جدية الحجز، 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية، في فروع بنك التعمير والإسكان، وسيكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني أون لاين.

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وذكرت الوزارة أن الحجز الإلكتروني سيستمر حتى 27 فبراير الجاري، وتطرح الوزارة 2714 شقة في “القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، السادات، 15 مايو، العبور، برج العرب الجديدة”، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

وحول كيفية الحجز الوحدات إلكترونيا، حتى تضمن تخصيص شقة لك بالأسبقية، يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.