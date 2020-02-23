“الإنتاج الحربي” تعلن موعد إنتاج أول أتوبيس كهربائي في مصر

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أعلن وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، إنتاج أول أتوبيس كهربائي، نوفمبر المُقبل، للعمل داخل المُدن، موضحًا أن الأولوية في مصر بصناعة السيارات الكهربائية ستكون للأوتوبيسات.

وقال إن الوزارة تعاقدت مع شركة “فوتون” لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، بمعدل 500 أتوبيس سنويا، لمدة 4 سنوات، بإجمالي 2000 أتوبيس، مع إمكانية رفع هذا العدد لـ5 آلاف أتوبيس، مؤكدا أن هناك اتفاقا مع شركة “جيلي” الصينية لصناعة السيارات لتصنيع سيارات الركوب الكهربائية.

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وأضاف أنه سيجرى إنشاء محطات الشحن بالتوازي مع تصنيع السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن الوزارة مُكلفة بالتنسيق لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأكد العصار أن الوزارة تستهدف الانتقال من مرحلة تجميع السيارات في مصر إلى مرحلة صناعة السيارات: “نهدف إلى الانتقال من التجميع إلى التصنيع”.

وأشار إلى أن مصانع الإنتاج الحربي، قطعت شوطا كبيرا، في مجال صناعة بطاريات السيارات، وأن أوضاع شركة النصر للسيارات مطروحة للمناقشة.