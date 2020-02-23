سمك القراميط يتسبب في تسمم أسرة كاملة بالبحيرة .. تعرف على أضرار تناوله

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شهد مركز الرحمانية في محافظة البحيرة إصابة أسرة بالكامل بحالة تسمم غذائي إثر تناولها سمك القراميط المعد في المنزل، حيث تكونت هذه الأسرة المصابة من زوجين إضافة إلى 3 أبناء.

ويرجع السبب الرئيسي في تعرض هذه الأسرة بالكامل إلى التسمم الغذائي هي الأضرار الناتجة عن تناول نوع معين من سمك القراميط الذي يقبع في المصارف الصحية وليس في مياه نهر النيل، وهنا يجب على كل شخص عاشق لذلك النوع من السمك أن يشتري سمك القراميط من تاجر موثوق وصاحب اسم كبير.

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ومن جانبها، حرصت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء التابعة للنقابة العامة للأطباء البيطريين على توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بأنواع سمك القراميط الضارة والصحية، كما كشفت أيضاً عن أضرار تناول نوع معين من سمك القراميط.

وتعيش أسماك القراميط بصفة عامة في قاع مياه النيل العذبة، إلا أن وجودها لا يقتصر فقط على مياه نهر النيل بل إنها من الوارد أيضاً أن تتواجد في المصارف الصحية والقنوات الخاصة بالري وأيضاً الترع.

ويجب الإشارة أيضاً إلى أن سمك القراميط يتواجد بكثرة هائلة في مياه الصرف الصحي، بسبب عدم الصيد في هذه المناطق بدون أدنى شك، إضافة إلى الغذاء الوفير في ظل قدرته على التغذي على الفضلات بجميع أنواعها.

ومن المؤكد أن تناول أسماك القراميط التي تعيش في مياه الصرف الصحي يُعد أمراً في غاية الخطورة، حيث تحتوي هذه الأسماك على كميات هائلة من البكتريا إضافة إلى المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص.

وتنتقل هذه السموم مباشرة إلى جسم الإنسان وتؤدي إلى إصابته بتسمم غذائي على الفور، كما تؤدي إلى إصابة الأطفال بالتخلف العقلي وعدم الإدراك، ويجب على عاشق ذلك النوع من السمك أن يتجنب شراء أسماك القراميط التي يجد بها المواصفات التالية: كبيرة الحجم / سوداء اللون / ذات بطن بنية أو حتى رمادية اللون.

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