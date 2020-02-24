أمطار وبرودة.. “الأرصاد” تعلن حالة الطقس خلال 72 ساعة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، تبدأ من اليوم حتى الأربعاء المقبل، حيث إن من المتوقع أن يكون طقس اليوم بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد، سقوط أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية والصعيد، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

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وأعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس، غدا، مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتوقع خبراء الهية سقوط متوسطة على القاهرة، غزيرة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وخفيفة على شمال الصعيد، مع هبوب رياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

وعن طقس الأربعاء، فأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع نشاط ملحوظ للرياح على جنوب سيناء والغردقة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة جاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين:

القاهرة الكبرى 15- 11 الوجه البحري 14-10 السواحل الشمالية الغربية 14 – 11 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 16 – 09 جنوب سيناء والغردقة 21 – 15 شمال الصعيد 16 – 10 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 – 11.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء:

القاهرة الكبرى 18 – 10 الوجه البحري 18 – 10 السواحل الشمالية الغربية 17 – 10 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 17 – 11 جنوب سيناء والغردقة 22 – 15 شمال الصعيد 20 – 10 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 – 11.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء:

القاهرة الكبرى 21 – 10 الوجه البحري 21 – 10 السواحل الشمالية 19 – 10 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 – 11 جنوب سيناء والغردقة 23 – 15 شمال الصعيد 22 – 10 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 – 11.