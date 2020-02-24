بعد مراجعة أرقامهواتفهم.. “التموين” توضح مصير أصحاب البطاقات

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أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء مراجعة أرقام الهواتف المُسجلة على موقع “دعم مصر”، مشيرا إلى أنه بعد التأكد من تطابق البيانات يقبل الطلب ولا تظهر رسالة التحديث مرة أخرى على بون صرف الخبز.

وقال إن تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر، لن يضر المواطنين إطلاقا، وإنما يأتي في صالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.

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وأضاف مدكور أن الموقع لا يزال يستقبل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لتسجيل أرقام هواتفهم، حيث يتيح هذا الرقم تواصل الوزارة مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم.