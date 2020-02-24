البرلمان يوافق على زيادة أسعار السجائر والمعسل بنسبة تصل لـ 200%

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أعلنت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لال التقرير الصادر عنها بشأن مشروع القانون المقدم إلى الحكومة الخاص بإجراء تعديل على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر في القانون الصادر تحت رقم 67 لعام 2016 تعديلاته.

تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قانون القيمة المضافة

صرحت اللجنة البرلمانية خلال التقرير الصادر عنها، بشأن انتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية ووسائل التقنية الحديثة الخاصة بتكنولوجيا التبغ المسخن، والتي تتم خلال الوقت الحالي بشكل غير رسمي أو بشكل غير قانوني، مما أدى لعزوف بعض المستهلكين عن تدخين التبغ ومنتجاته التقليدية والانتقال إلى السجائر الإلكترونية، التي تعد أقل ضرراً على الصحة، ولكن وضع تلك السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا تسخين التبغ تعد غير مقننة خلال الوقت الراهن، مما أدى لتأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدي.

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مشروع قانون

تضمن مشروع القانون المعروض من قبل اللجنة البرلمانية على 3 مواد بالإضافة إلى المواد سالفة الذكر، والتي تضمنت بعض الأحكام، ومنها:

زيادة ضريبة الجدول الثابتة وذلك على المنتجات الخاصة بالسجائر المطروحة في السوق المحلي بمقدار 50 قرشاً للشريحة الأولى، وقيمة 100 قرشاً بالنسبة للشريحة الثانية، وقيمة 50 قرشاً للشريحة الثالثة مع العمل على رفع السقف السعري لكافة الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي سوف تنتج عن زيادة الضريبة المقترحة.

وفى ضوء ما سبق، فإنه سوف يستلزم إجراء تعديل المسلسل رقم “1،3،ب”، بند أول من الجدول المرافق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، مع العمل على زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بنفس الجدول في مسلسل التالي “1،ب، 4، المرافق للقانون والخاص بكل من المعسل المحلي بمقدار مئوية تصل إلى 15% والمستورد بنسبة مئوية تصل إلى 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي بقيمة 165%، والمعسل المستورد بقيمة 200%.

مسلسلين جديدين في القانون

كما تضمن القانون العمل على إضافة مسلسلين جديدين، وذلك على البند الأول في الجدول المرافق للقانون، وهما كالتالي:

مسلسل “1،ب،7، الذي تضمن على منتجات التبغ المُسخن. مسلسل يحمل رقم 14، والذي تضمن على السائل الإلكتروني المستهلك في السجائر الإلكترونية.

ويعمل المسلسلين الجديدين على أن تظل ضريبة القيمة المضافة على واردات التبغ الخام بنسبة مئوية تصل إلى 75%، لتصبح 30 جنيهاً مصرياً على الكيلو الجرام الصافي بدلاً من قيمة 20 جنيهاً مصرياً خلال الوقت الراهن، ويعد هذا الإجراء غير مؤثر على سعر بيع منتجات التبغ والسجائر المطروحة في السوق المحلي من قبل الشركات الرسمية بالنسبة لسعر المستهلك، مما يساهم في الحد من ضرب الفواتير، واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل مصنعي وتجار التبغ الغير مسجلين والذين يعملون بشكل غير رسمي.

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