وقف عبدالله رشدي لحين الانتهاء من التحقيق بأمر من الأوقاف

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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن قراره الخاص بمنع عبدالله رشدي من صعود المنبر أو أداء أي دروس دينية في المساجد، بالإضافة إلى منعه من إمامة الناس إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية معاه.

تأتي هذا القرار بناءاً على المذكرة التي رفعها وكيل وزارة الأوقاف إلى وزير الأوقاف بشأن قيام عبدالله رشدي ببث العديد من الآراء الجدلية التي لا تقبلها وزارة الأوقاف، ولا يحتملها الوقت الراهن.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن عبدالله رشدي قد أثار حالة من الجدل خلال الوقت الراهن بعد بثه العديد من الآراء الجدلية عبر صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالإضافة إلى قيامه بنشر العديد من المنشورات التي لا تليق بآداب الدعاة، وتمس السلوك القويم.

وقد تجاوز عبدالله رشدي تعليمات وزارة الأوقاف التي تؤكد على أن شخصية الإمام هو المنبر ولا تنفصل عن شخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تقديم بلاغ ضد عبدالله رشدي

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام، وإلى نيابة أمن الدولة العليا ضد عبدالله رشدي الدعاية الإسلامي بسبب إهانته القوات المسلحة.

وقد أصدر المحامي سمير صبري بيان البلاغ ضد الدعاية عبدالله رشدي جاء فيه التالي، “الجيش المصري في معظم فترات التاريخ هو أقوى وأعرق جيش بجنوب البحر المتوسط منذ بدايات الحضارة المصرية والجيش المصري يلعب دوراً كبيراً في الدفاع عن الحضارة المصرية ضد الغزاة على مر العصور، وقد قدم الفكر العسكري المصري أرقى المفاهيم و أعظم التقاليد الجندية وخاض الجيش العديد من المعارك الكبرى ضد جيوش ضخمة قد قامت بمهاجمة مصر أو جهزت على مهاجمتها، من المعارك الكبيرة الخالدة التي خاضها الجيش معركة قادش خلال عهد الملك رمسيس الثاني ضد الحيثيين، و معركة مجيدو في عهد تحتمس الثالث خلال فترة العصور الوسطى، ومعارك أخرى مثل حطين ومعركة عين جالوت والمنصورة وفتح عكا ومرج الصفر وغيرها من المعارك الكبرى ضد المغول والصليبيين والتي كانت معارك ضخمة بين أقوى جيوش العالم خلال تلك الحقبة الزمنية، و التي كانت لنتائجها تاريخية أثر كبير في تغير مجرى التاريخ”.

واستكمل سمير صبري بيانه،” خلال العصر البطلمي كان الجيش المصري أقوى جيش بالعالم، والأسطول البحري المصري هو سيد البحر الأبيض المتوسط بلا منازع، وحتى الوقت الراهن الجيش المصري يعد من أقوى جيوش العالم من حيث العدة والعدد”.

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