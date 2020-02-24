مدبولي يبحث استراتيجية توطين صناعة السيارات قبل عرضها على الرئيس

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع اللواء محمد العصّار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والفريق عبدالمنعم الترّاس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية توطين صناعة السيارات في مصر، من خلال تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، مكلفا بتوحيد الجهود والرؤى لعرض استراتيجية موحدة لصناعة السيارات على رئيس الجمهورية.

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وقال مدبولى إنه سيجرى عرض الاستراتيجية، إضافة إلى برنامج تحفيز النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدا أهمية أن يكون لدينا منتج من “الميكروباصات” التي تعمل بالغاز، كما أكد ضرورة إعداد بنية تحتية لتصنيع السيارات الكهربائية.

واستعرض الاجتماع رؤية متكاملة بشأن ملف صناعة وسائل النقل ومكوناتها، التي تعتمد على 3 محاور أساسية تتمثل في “استمرار نشاط المصانع القائمة، وجذب مستثمرين استراتيجيين بغرض التصدير، والتحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام”.

وتناول الاجتماع استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية.