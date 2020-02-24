محافظ القاهرة يؤكد تعطيل المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية

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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن جميع المدارس يوم غداً الثلاثاء سوف يتم تعليق نشاطها، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تساقطت على كافة أنحاء القاهرة الكبرى انطلاقاً من اليوم الإثنين.

وأشار أيضاً خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” إلى أن الأمطار الغزيرة والسيول التي غزت شوارع القاهرة اليوم من المتوقع أن تستمر حتى يوم غداً الثلاثاء، وبالتالي من الضروري تعليق المدارس حفاظاً على أمن وسلامة جميع الطلاب.

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وشدد اللواء خالد عبدالعال في حديثه على أن اجتماع المجلس التنفيذي لمسؤولي محافظة القاهرة قد تم تأجيله أيضاً إلى وقت لاحق لحين تحسن الأحوال الجوية.

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