تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء بجميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء

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أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات المصرية غداً الثلاثاء بسبب موجة الطقس السيء التي تضرب البلاد خلال الوقت الراهن، حتى تتمكن الجهات المعنية بالتعامل مع كميات الأمطار المتوقع سقوطها.

الأرصاد الجوية: هناك فرص لسقوط أمطار بكثافة غداً الثلاثاء

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكدت على وجود فرص لسقوط الأمطار بكثافة أكبر غداً الثلاثاء على العديد من المحافظات المصرية.

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رئيس الوزراء يكلف بتفعيل غرفة لمواجهة الأزمات على مدار اليوم

كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على تفعيل غرفة مواجهات الأزمات بمجلس الوزراء والتواصل على مدار اليوم مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة من أجل التعامل مع أي ظروف جوية طارئة متوقعة لحالة الطقس غداً الثلاثاء.

تعليق الدراسة غداً الثلاثاء بمدارس القاهرة

أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال قراراً بشأن تعليق الدراسة غداً الثلاثاء بكافة المدارس بالمحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية الراهنة واستمرار سقوط الأمطار على معظم المحافظة، وأكد أنه سوف يتم العمل على تنظيم العملية الدراسة اعتباراً من بعد غداً الأربعاء بعد استقرار الأحوال الجوية في البلاد.

كما أكد محافظ القاهرة على كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة على اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد على مدار اليوم وغداً، مع احتمالية عدم استقرار الحالة الجوية غداً الثلاثاء، الذي قد يؤدي لحدوث انقطاع التيار الكهربائي ووقف محطات المياه وانقطاعها على بعض المناطق.

كما ناشط محافظ القاهرة جموع المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية، وأهاب بجميع المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانزعاج، والتواصل مع غرفة الأزمات في المحافظة في حالة حدوث أي أمر طارئ.

أقرا المزيد محافظ القاهرة يؤكد تعطيل المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية