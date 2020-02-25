بعد الأمطار والبرودة.. “الأرصاد” تعلن موعد تحسن حالة الطقس

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أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس، عقب سقوط أمطار أمس.

وأكد شاهين انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية اليوم، واستمرار فرص سقوط أمطار، مشيرا إلى أن حالة تحسن الطقس ستبدأ، مساء غدٍ، على كل المناطق.

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وأوضح أن درجات الحرارة ستبدأ في التحسن بداية من الأربعاء، وتسجل على القاهرة والوجه البحري 21 – 9، السواحل الشمالية 12 – 10، شمال الصعيد 22 – 8، جنوب الصعيد 24 – 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 – 15.