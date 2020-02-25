آخر صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك قبل وفاته

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توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراعٍ مع المرض.

وقبل وفاته بعدة أيام، نشر عمر مبارك حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام” أول صورة لجده بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

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وظهر حسني مبارك في الصورة وحفيده يقبل رأسه، معلقا على الصورة: “كل الحب والتقدير”.

كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خضع لعملية جراحية في الأمعاء، عقب تعرضه لحالة إعياء شديدة، دخل إثرها أحد مستشفيات القوات المسلحة، وأجرى فحوصات طبية قبل العملية، بحسب ما أعلنه فريد الديب.

وأكد الديب أن حسني مبارك أصيب بمضاعفات صحية بعد العملية الجراحية، دخل إثرها العناية المركزة.

كان مبارك تولى رئاسة مصر نحو عاما، بعد اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، لكنه ترك الحكم في 11 فبراير عام 2011 بعدما أجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة على التنحي عن الحكم.

يشار إلى أن علاء مبارك كشف عن أن والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موجود داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقال علاء، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب”.