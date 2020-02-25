عاجل.. وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

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توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراعٍ مع المرض.

كان مبارك تولى رئاسة مصر نحو عاما، بعد اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، لكنه ترك الحكم في 11 فبراير عام 2011 بعدما أجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة على التنحي عن الحكم.

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كانت شائعات انتشرت في الفترة الأخيرة بشأن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عقب تدهور الحالة الصحية، التي دخل إثرها غرفة العناية المركزة، إلا أن عائلته التزمت الصمت تجاه ما يتردد من شائعات.

ولم تصدر العائلة أي بيانات تؤكد أو تنفي تلك الشائعات، ولم يعلق علاء مبارك عبر صفحته الرسمية على موقع توتير، سواء بالتأكيد أو النفي، ما يعزز نبأ الوفاة.

يشار إلى أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موجود داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقال علاء، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب”.