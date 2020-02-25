“الشرقية للدخان” تعلق على الأسعار الجديدة للسجائر

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أرسلت الشركة الشرقية للدخان، بيانا إلى البورصة اليوم، أعلنت فيه دراسة أثر تعديل أحكام القانون على القيمة المضافة، المتعلق بزيادة الضرائب عل السجائر والتبغ.

وأكدت الشركة دراسة أثر التغييرات في الضريبة المفروضة على السجائر والتبغ على أسعار بعض منتجات الشركة.

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كانت مصلحة الضرائب أعلنت، أمس، تحديث جدول أسعار بيع التبغ والسجائر، مؤكدة إلزام المحلات بإعلان جدول أسعار بيع منتجات التبغ والسجائر في مكان واضح.

وأكدت مصلحة الضرائب، متابعة الأسواق بعدما وجدت تفاوتًا في أسعار بيع السجائر، ما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، وذكرت أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر.