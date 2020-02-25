لمدة 7 ساعات.. قطع مياه الشرب عن شبين القناطر اليوم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة شبين القناطر، اليوم، لوجود عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي بمحطة مياه عرب جهينة.

وأكدت الشركة أن فترة انقطاع المياه ستستمر نحو 7 ساعات، بداية من التاسعة مساء اليوم حتى الرابعة فجر الأربعاء، بسبب حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي بمحطة مياه عرب جهينة، داخل غرفة المحابس أمام الوحدة المحلية بعرب العليقات.

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وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الانقطاع.