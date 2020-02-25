غدا.. تشييع جنازة حسني مبارك عقب صلاة الظهر

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قال أحد العاملين في مقابر “آل مبارك”، إنّ جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سيدفن، غدا، عقب صلاة الظهر، بحسب ما أبلغتهم أسرة الرئيس الراحل.

وأضاف العامل في تصريحات صحفية، أن حسني مبارك أول من سيدفن في المقابر التي اشترتها الأسرة، عقب وفاة حفيده المدفون في مقابر آل ثابت المجاورة لها.

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وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراعٍ مع المرض.

كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خضع لعملية جراحية في الأمعاء، عقب تعرضه لحالة إعياء شديدة، دخل إثرها أحد مستشفيات القوات المسلحة، وأجرى فحوصات طبية قبل العملية، بحسب ما أعلنه فريد الديب.

وأكد الديب أن حسني مبارك أصيب بمضاعفات صحية بعد العملية الجراحية، دخل إثرها العناية المركزة.

وكشف علاء مبارك عن أن والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، موجود داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقال علاء، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب”.