علاء مبارك يعلن وفاة والده: اللهم اعفو عنه واغفر له

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أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وفاة والده بعد صراع مع المرض، صباح اليوم.

وأرفق علاء، عبر صفحة الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، مقطع فيديو للرئيس الراحل، معلقا عليه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك، اللهم اعفو عنه، واغفر له، وارحمه”.

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كان عمر مبارك حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام” أول صورة لجده عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها، مؤخرا.

وظهر عمر وهو يقبل رأس جده حسني مبارك في الصورة، وعلق عليها قائلا: “كل الحب والتقدير”.

كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خضع لعملية جراحية في الأمعاء، عقب تعرضه لحالة إعياء شديدة، دخل إثرها أحد مستشفيات القوات المسلحة، وأجرى فحوصات طبية قبل العملية، بحسب ما أعلنه المحامي فريد الديب.

إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه . pic.twitter.com/xOFgjZ7phr — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 25, 2020

وأكد الديب بعدها أن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أصيب بمضاعفات صحية بعد العملية الجراحية، دخل إثرها العناية المركزة.