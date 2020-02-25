الرئاسة تنعى حسني مبارك وتتقدم بالعزاء لأسرته

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نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن الرئيس الجمهورية محمد حسني مبارك، وتقدمت الرئاسة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية، صباح اليوم.​

وقالت الرئاسة، إن الرئيس الأسبق قدم لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة؛ حيث تولى قيادة القوات الجوية في أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

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وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وفاة والده بعد صراع مع المرض، صباح اليوم.

وأرفق علاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، مقطع فيديو للرئيس الراحل، معلقا عليه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك، اللهم اعفو عنه، واغفر له، وارحمه”.