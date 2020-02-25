من أبنائها.. القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

Advertisements

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقالت القوات المسلحة في بيان منها، اليوم: “تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنًا من أبنائها”.

وأضافت القوات المسلحة: “قائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم”.

Advertisements

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرة الرئيس الراحل ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.​

كانت رئاسة الجمهورية نعت ببالغ الحزن الرئيس الجمهورية محمد حسني مبارك، وتقدمت الرئاسة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية، صباح اليوم.

وقالت الرئاسة، إن الرئيس الأسبق قدم لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة؛ حيث تولى قيادة القوات الجوية في أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وفاة والده بعد صراع مع المرض، صباح اليوم، وأرفق علاء، عبر صفحة الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، مقطع فيديو للرئيس الراحل، معلقا عليه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك، اللهم اعفو عنه، واغفر له، وارحمه”.