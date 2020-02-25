تفاصيل الساعات الأخيرة للرئيس الأسبق حسني مبارك قبل وفاته

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كشف فريد الديب محامي أسرة الرئيس الرائيس الراحل محمد حسني مبارك، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته في أحد المستشفيات العسكرية، صباح اليوم.

وقال الديب، في تصريحات صحفية، إن حسني مبارك كان يعاني من مضاعفات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب خضوعه لعملية جراحية منذ أكثر من 14 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق وضع على جهاز التنفس الصناعي.

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وتابع الديب: “مبارك مات، فجر اليوم، تعرض لأزمة صحية، ووضع على جهاز التنفس الصناعي، واستدعيت أسرته بالكامل في المستشفى، وتوفي صباح اليوم”.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقالت القوات المسلحة في بيان منها، اليوم: “تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنًا من أبنائها”.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرة الرئيس الراحل ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.​​

كما نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن الرئيس الجمهورية محمد حسني مبارك، وتقدمت الرئاسة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية، صباح اليوم.