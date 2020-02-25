مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل بقوة مع وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق على الإطلاق منذ صباح اليوم الثلاثاء مع خبر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، حيث توفى عن عمر ناهز 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض منذ ثورة 25 يناير التي خُلع فيها من الحكم في عام 2011.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ تلك الفترة ما بين مؤيد للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من خلال الدفاع عن تاريخ الطويل وإنجازاته التي قدمها للبلاد، وما بين معارض شديد له بعد التجاوزات التي قام بها في السنوات الأخيرة قبل خلعه من الحكم.

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وأطلق البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب “الرئيس المخلوع” على محمد حسني مبارك بعد وفاته في صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن العديد من الناس إضافة إلى مشاهير الفن وأيضاً مختلف السياسيين فضلوا نعي الرئيس الأسبق فقط دون إقحام السياسة في الموضوع، حيث انتشرت عبارة “اذكروا محاسن موتاكم” بكثرة لتجنب الحديث عن الأفعال السيئة التي قام بها أثناء حكمه للبلاد.

يُذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان أحد أبناء المؤسسة العسكرية، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه كان صاحب الضربة الجوية الأولى التي ساهمت في انتصار جيش مصر العظيم في حرب أكتوبر 1973، مما جعل الهيئة العامة للقوات المسلحة تكون من أولى المؤسسات التي تنعي الرئيس الأسبق لما تركه من إرث لن يُنسى أبداً لهذه البلاد.

وتصدر اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تويتر مما يؤكد بدوره على أن حسني مبارك لا تزال مكانته كبيرة في قلوب الشعب المصري بالرغم من الطريقة التي رحل بها عن حكم مصر.

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