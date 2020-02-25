القبض على 3 أبناء في المنيا قتلوا أمهم ضرباً بالشوم صباح اليوم !

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نجحت الجهات الأمنية في محافظة المنيا وتحديداً في مركز سمالوط شرق بورود في القبض على 3 أبناء ليس لديهم قلب أو رحمة، بعدما قتلوا والدتهم في صباح اليوم الثلاثاء إثر الاعتداء عليها ضرباً بالشوم على رأسهها وجهها.

وأخطرت المستشفى العام في محافظة المنيا العميد محمد خيري مأمور مركز شرطة سمالوط بوصول سيدة ربة منزل يبلغ عمرها 58 عاماً في صباح اليوم الثلاثاء جثة هامدة مع تواجد آثار ضرب عنيفة عليها وتحديداً على رأسها.

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وبناءً على ذلك، سارع العميد محمد خيري في إخطار اللواء محمود خليل مدير الأمن في محافظة المنيا بتفاصيل الواقعة، ثم قام الأخير بتكليف كلاً من اللواء خالد عبد السلام والعميد جمال الدغيدي بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة في أسرع وقت ممكن.

وأكدت التحريات أن هذه السيدة لديها 3 أبناء يبلغ أحدهم 34 عاماً، فيما يبلغ الشقيقان التوأم 20 عاماً، وقام الأشقاء سوياً بالاعتداء على والدتهم في صباح اليوم الثلاثاء ضرباً بالشوم اعتراضاً منهم على خروجها من المنزل من أجل التسول في الشوارع إضافة إلى تأدية الخدمة المنزلية في بعض البيوت مقابل الحصول على الأموال.

وأشارت أيضاً إلى أن الأبناء الثلاثة سبق وأن تشاجروا مع والدتهم بسبب رفضهم تماماً فكرة تسول والدتهم في الشوارع من أجل الحصول على الأموال، إلا أن الأم كانت مصممة على فعل ذلك الأمر خوفاً من تخلي أولادها عنها مع مرور الوقت وبالتالي لن تكون قادرة على جني الأموال والصرف على نفسها.

وشددت التحريات على أن المشاجرة في صباح اليوم انتهت بوفاة الأم، إلا أنه قد تم القبض بنجاح على الأبناء الثلاثة على أن يتم عرض القضية بالكامل على النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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